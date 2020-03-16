الأصول المدارة في أكبر 3 صناديق تفقد 2.8 تريليون دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت قيمة الأصول المدارة في أكبر ثلاثة صناديق عالمية بنحو 2.8 تريليون دولار نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) على أسواق المال العالمية.

فقد تراجعت الأصول التي تديرها كل من شركة «بلاك روك» و«فانجارد» و«ستيت ستريت» نتيجة الفوضى التي شهدتها أسواق الأسهم بعد دخول المؤشرات في نطاق الركود.

وكانت أرصدة «بلاك روك» قد تجاوزت 7.4 تريليون دولار في وقت سابق من هذا العام لكن المبلغ انخفض إلى 6 تريليونات طبقاً لتقديرات فاينانشل تايمز، بعد انخفاض المؤشرات العالمية بنسبة 30%. وتراجع سهم بلاك روك بنسبة 28% ما خفض القيمة السوقية للشركة إلى 64 مليار دولار.

وبعد أن تجاوزت أصول فانجارد المدارة إلى 6.2 تريليون دولار في يناير، انخفضت إلى 5.9 تريليون دولار بحلول نهاية فبراير، وتراوح حالياً عند 5.4 تريليون دولار بسبب الانخفاضات الأخيرة في السوق. وقالت فانجارد إن الأصول تراجعت في مارس، لكنها «لا تزال تشهد تدفقاً نقدياً إيجابياً»، بما في ذلك صافي تدفقات المستثمرين التي تجاوزت 77 مليار دولار خلال الشهرين الأول والثاني من العام.

وكانت «ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز» تدير أصولاً تزيد على 3.1 تريليون دولار في وقت سابق من هذا العام. وانخفض حجم أصولها المدارة بنحو 600 مليار دولار إلى 2.5 تريليون دولار في الأسابيع الأربعة الماضية.