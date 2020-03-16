إعدام ياباني قتل 19 شخصاً من ذوي الإعاقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قضت محكمة يوكوهاما الاثنين، بعقوبة الإعدام لياباني مدان بقتل 19 شخصاً من ذوي الإعاقة العقلية في عام 2016، في واحدة من أسوأ جرائم القتل في تاريخ اليابان.

ولم ينف ساتوشي يوماتسو صاحب الـ 30عاماً، أن يكون وراء قتل هؤلاء الأشخاص في مركز متخصص لذوي الإعاقة العقلية في طوكيو حيث كان يعمل سابقاً. وقال القاضي كيوشي أونوما الاثنين: لقد سلبت حياة 19 شخصاً هذا أمر في غاية الخطورة ولا مجال للرأفة.

وطالب محامو المتهم ببراءته خلال المحاكمة، مؤكدين أن موكلهم كان «مضطرباً عقلياً» عند وقوع الجريمة بسبب تناوله المخدرات.

لكن القاضي قال: لقد خطط لفعلته مسبقاً وكان ينوي القتل، ولا يمكننا هنا أن نقول إنه يعاني أمراضاً عقلية مرتبطة بالماريجوانا.

وقد وجهت المحكمة إلى يوماتسو 6 تهم من بينها القتل، وأعلن المتهم في وقت سابق عدم نيته استئناف الحكم، لكنه رأى أنه لا يستحق الإعدام.

وتسلل يوماتسو إلى مركز لذوي الإعاقة العقلية في طوكيو ليلاً عندما كان معظم المقيمين فيه نياماً؛ وانتقل من غرفة إلى أخرى لطعن المقيمين فيه، ما أدى إلى مقتل 19 شخصاً وإصابة 26 آخرين، وتوجه بعد ذلك إلى مركز للشرطة وكان لا يزال يحمل السكاكين المضرجة بالدماء واعترف بجريمته بدافع كرهه لذوي الإعاقة على حد تعبيره.