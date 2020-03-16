37 ألف مستفيد من خدمات الدعم الاجتماعي بشرطة أبوظبي 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استفاد 37 ألفاً، و949 شخصاً من أنشطة وبرامج إدارة مراكز الدعم الاجتماعي في قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي 2019، فيما تعاملت مع 6 آلاف و250 حالة تم تقديم الحلول لها بطرق ودّية، وسرّية، على يد نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات علم النفس.

وأكد العقيد سعيد حمد صالح الكعبي، مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي، أن الخدمات التي تقدمها المراكز في «أبوظبي والظفرة والعين» تتضمن استشارات نفسية واجتماعية، إضافة لخدمات توعوية في الملتقيات، والحملات، والفعاليات، للتوعية بحقوق الطفل، وآليات حمايته، مشيراً إلى اهتمام شرطة أبوظبي ببرامج توعية الطفل، والأسرة، بمحتوى متنوع يناسبهم، ويعزز التواصل الإيجابي بأساليب مبتكرة، وأنشطة متميزة، وسيناريوهات نفذتها بأفضل المعايير كـ«مدينة الطفل الآمن 2019» التي تعد واحدة من المبادرات لرفع مستوى الرعاية للطفل بمنظومة قانونية.

وأشار الكعبي إلى أن إدارة مراكز الدعم الاجتماعي تنظم دورات تدريبية لتأهيل وترخيص الأخصائيين وفقاً للمعايير المحددة، مع تطبيق جميع الاشتراطات المعتمدة في الدولة، فضلاً عن ورش عمل للفئات ذات الاتصال المباشر بالأطفال من مدرسين، وأخصائيين اجتماعيين في المدارس للتوعية، والإرشاد.