شكرا لقرائتكم خبر عن 37 ألف مستفيد من خدمات الدعم الاجتماعي بشرطة أبوظبي 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استفاد 37 ألفاً، و949 شخصاً من أنشطة وبرامج إدارة مراكز الدعم الاجتماعي في قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي 2019، فيما تعاملت مع 6 آلاف و250 حالة تم تقديم الحلول لها بطرق ودّية، وسرّية، على يد نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات علم النفس.
وأكد العقيد سعيد حمد صالح الكعبي، مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي، أن الخدمات التي تقدمها المراكز في «أبوظبي والظفرة والعين» تتضمن استشارات نفسية واجتماعية، إضافة لخدمات توعوية في الملتقيات، والحملات، والفعاليات، للتوعية بحقوق الطفل، وآليات حمايته، مشيراً إلى اهتمام شرطة أبوظبي ببرامج توعية الطفل، والأسرة، بمحتوى متنوع يناسبهم، ويعزز التواصل الإيجابي بأساليب مبتكرة، وأنشطة متميزة، وسيناريوهات نفذتها بأفضل المعايير كـ«مدينة الطفل الآمن 2019» التي تعد واحدة من المبادرات لرفع مستوى الرعاية للطفل بمنظومة قانونية.
وأشار الكعبي إلى أن إدارة مراكز الدعم الاجتماعي تنظم دورات تدريبية لتأهيل وترخيص الأخصائيين وفقاً للمعايير المحددة، مع تطبيق جميع الاشتراطات المعتمدة في الدولة، فضلاً عن ورش عمل للفئات ذات الاتصال المباشر بالأطفال من مدرسين، وأخصائيين اجتماعيين في المدارس للتوعية، والإرشاد.
كانت هذه تفاصيل خبر 37 ألف مستفيد من خدمات الدعم الاجتماعي بشرطة أبوظبي 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.