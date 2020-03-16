الفرنسيون يتجاهلون دعوة ماكرون للمشاركة في الانتخابات البلدية بسبب «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عزفت نسبة كبيرة من الناخبين عن المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات البلدية في فرنسا التي تجري وسط تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، والخاضعة لإجراءات صارمة، سعياً لمكافحته.

وبدا أنّ المضيّ قدماً بإجراء الانتخابات التي دُعي إليها نحو 47,7 مليون ناخب لاختيار رؤساء بلدياتهم، ومجالسهم البلدية، أمرٌ غير واقعيّ، في أعقاب قرار السلطات وقف الحركة في البلاد على نحو واسع، فيما طغت الأزمة الصحية تماماً على الاقتراع.

وقدّر مركز استطلاع نسبة العزوف عن المشاركة بين 54 و56%، علماً بأن نسبة العزوف في الانتخابات البلدية الأخيرة التي أجريت في عام 2014 بلغت 36,45 في المئة.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، إن نسبة العزوف «تشكل دليلاً على تزايد القلق لدى المواطنين».

ويخوض فيليب الانتخابات في مدينة آفر، في غربي فرنسا، مشيراً إلى أنه سيجري استشارة خبراء ومسؤولي الأحزاب مطلع الأسبوع لاتخاذ قرار بشأن إجراء الجولة الثانية، من عدمه.

وطالب مسؤولو حزب الخضر، وأحزاب اليمين المتطرف، واليسار المتشدد، واليمين، بإرجاء الجولة الثانية من الانتخابات، وتشير التقديرات الأولية إلى تصدر رئيسة البلدية المنتهية ولايتها آن إيدالجو بنيلها 30% من الأصوات، متقدّمة على منافستها رشيدة داتي، فيما تأتي مرشّحة حزب ماكرون أنييس بوزين ثالثة.

ومن بين أعضاء الحكومة يتصدّر رئيس الوزراء إدوار فيليب، في منطقة آفر، بينما فاز وزير العمل والحسابات العامة في منطقة توركوان من الجولة الأولى، وفي ليل تتصدر الاشتراكية مارتين أوبري بعد أن حصدت 30% من الأصوات متقدّمة على مرشّحي حزب الخضر، وحزب ماكرون. وفاز عدد من مرشّحي اليمين المتطرّف بولاية جديدة من الجولة الأولى على غرار ستيف بريوا، في جينان بومون، ودافيد راشلين في فريجوس.

ومن الواضح أنّ الناخبين لم يستجيبوا لدعوة الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي كان شدد على أهمية التصويت «في هذه الأوقات»، إثر اقتراعه، الأحد، في مدينة توكيه. وقالت رئيسة مركز في تالنس قرب مدينة بوردو: نبحث عن أناس لعمليات الفرز، نطلب ذلك، ولكنّ كثراً يرفضون. بينما أشارت أخرى إلى أن الكثيرين يخشون ملامسة البطاقات الانتخابية.

ويشكك كثير من الخبراء في إمكان إجراء الجولة الثانية في موعدها في 22 مارس/ آذار، واعتبر أستاذ القانون الدستوري ديدييه موس، أنّ إرجاء موعد الجولة الثانية من شأنه إلغاء نتائج الجولة الأولى.

وفي سياق متصل، قال جيروم سالومون مدير جهاز الصحة العامة في فرنسا، الاثنين، إن بلاده تجد صعوبة في احتواء تفشي وباء «كورونا»، في الوقت الذي تدرس فيه السلطات إن كانت ستطبق إغلاقاً جزئياً.

وعبر سالومون عن أسفه لخروج الكثير من سكان باريس بأعداد كبيرة، الأحد، رغم التوصية الرسمية بالبقاء في منازلهم، ورغم الأمر الحكومي بإغلاق الحانات والمطاعم في جميع أنحاء البلاد.

وبحسب آخر أرقام صدرت عن الوكالة الوطنية للصحة العامة، الأحد، فإن حصيلة وباء كوفيد-19 في فرنسا ارتفعت إلى 127 حالة وفاة، و5423 حالة إصابة.