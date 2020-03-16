أكد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي اليوم الأحد مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، على تضامن الإمارات حكومة وشعبا مع إيران في مواجهة كورونا.
وأفادت الدائرة العامة للإعلام في الخارجية الإيرانية بأن ظريف عبر للوزير الإماراتي الشيخ عن شكر طهران للإمارات على تضامنها مع طهران وتقديم المساعدات الطبية.
وشدد ظريف على أن فيروس كورونا قضية عالمية تتطلب ضرورة التعاون بين جميع دول العالم للقضاء عليه.
المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية
كانت هذه تفاصيل خبر طهران: وزير الخارجية الإماراتي أكد لظريف تضامن بلاده مع إيران في وجه كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.