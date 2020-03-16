طهران: وزير الخارجية الإماراتي أكد لظريف تضامن بلاده مع إيران في وجه كورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © Evgenia Novozhenina REUTERS

أكد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي اليوم الأحد مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، على تضامن الإمارات حكومة وشعبا مع إيران في مواجهة كورونا.

وأفادت الدائرة العامة للإعلام في الخارجية الإيرانية بأن ظريف عبر للوزير الإماراتي الشيخ عن شكر طهران للإمارات على تضامنها مع طهران وتقديم المساعدات الطبية.

وشدد ظريف على أن فيروس كورونا قضية عالمية تتطلب ضرورة التعاون بين جميع دول العالم للقضاء عليه.

المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية