دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن كرت الشاشة GEFORCE RTX 2060 الجديدة من NVIDIA ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت أحدث التسريبات عن كرت الشاشة GEFORCE RTX 2060 من NVIDIA مع ذاكرة GDDR6 بسعة 8 جيجا بايت، والتي تطور حالياً من الشركة.

بدأت شركة Nvidia في العمل على تطوير الجيل الجديد من كرت الشاشة الذي يرتكز على Ampere، والذي ينطلق في سلسلة بعنوان RTX 30، واليوم كشف عن تطوير الشركة أيضاً لكرت الشاشة GEFORCE RTX 2060.

يظهر الإصدار الجديد من كرت الشاشة GEFORCE RTX 2060 بذاكرة عشوائية 8 ججيا بايت رام على عكس الإصدار الحالي الذي يتميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، أيضاً يأتي الإصدار الجديد بمعايير GDDR6 في الذاكرة.

ولقد رصد الإصدار الجديد من كرت الشاشة في قاعدة بيانات EEC، حيث من المتوقع وفقاً للتسريبات أن تقدم Nvidia ثلاثة نماذج من كرت الشاشة RTX 2060، كما تشير التوقعات إلى أن تكوينات كرت الشاشة لن تختلف، حيث تأتي بأنوية TU106 في كرت الشاشة، و1920 من أنوية CUDA مع ذاكرة 14 جيجابت في الثانية.

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كما تشير التسريبات إلى أن واجهة كرت الشاشة ستأتي 256 بت كبديل ل192بت في الإصدار الحالي، كما تأتي بنطاق ترددي 448 جيجا بايت في الثانية.

يذكر أن شركة Nvidia تعمل أيضاً على تطوير اثنان من كرت الشاشة مميزة بسعة أكبر في ذاكرة VRAM، حيث تشير التسريبات إلى أن هذه الإصدارات تطور لخط إنتاج Quadro أو Tesla.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن كرت الشاشة GEFORCE RTX 2060 الجديدة من NVIDIA ظهر على التقنية بلا حدود.