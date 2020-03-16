شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الجزائرى: لدينا كل الإمكانات للتصدى لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة الجزائرى، اليوم الاثنين، إن لدينا كل الإمكانات للتصدى لوباء فيروس كورونا، ملمحا إلى احتمالية عزل مناطق مثل البليدة وبوفاريك (شمال) التى ظهرت بها الحالات الأولى للإصابة بالفيروس إذا استدعت الحالة لمثل هذا القرار، موضحا أنه تدبير نحتفظ به لوقت الضرورة، لكننا لا نرغب فى تنفيذه لأننا نأمل ألا يتدهور الوضع.

وأضاف بن بوزيد ـ فى تصريحات إذاعية له، اليوم الاثنين، " لقد اتخذنا تدابير وسنتخذ أخرى حسب تطور الوضع، ولدينا مخططات على كل المستويات، نجهز أنفسنا لكل وضع قد يطرأ..مشيرا إلى أنه تم توفير أكثر من 400 سرير بالرعاية المركزية".

وحذر من أن الاستمرار فى الحراك الشعبى، يعد أمرا خطيرا من الناحية العلمية، لأن الأمر له علاقة بتجمع يسهل انتشار هذا الفيروس الجديد، وقال "بغض النظر عن المطالب الشعبية التى أحترمها، يبقى الحراك قبل كل شيء تجمعا لأشخاص، قد يوجد فيهم من يحمل فيروس كورونا؛ ما قد ينقل العدوى للبقية، لذلك فالاستمرار فى الحراك الشعبى يشكل خطرا.

وأشار إلى، أن تعليق المسيرات والتجمعات الشعبية ينم عن الحس الوطنى للمواطنين، مذكرا بأن منع التجمعات يشكل جزءا من التدابير الوقائية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا الذى خلف أربع وفيات وإصابة 54 شخصا فى 8 ولايات، موضحا أن هذا العدد يبقى منخفضا ولكنه مقلق.

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و على صعيد أخر، قرر عبد العزيز جراد رئيس الوزراء الجزائرى، اليوم الاثنين، تعليق جميع الرحلات الجوية والبحرية الـمتوجهة والقادمة من أوروبا، بشكل مؤقت، اعتبارا من الخميس المقبل.

وقال بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية، إنه تطبيقا لتوجيهات الرئيس عبدالمجيد تبون وبهدف تعزيز تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا، أصدر الوزير الأول (رئيس الوزراء) عبد العزيز جراد، تعليمات إلى فاروق شعيلى وزير الأشغال العمومية والنقل بتعليق مؤقت لجميع الرحلات الجوية والبحرية الـمتوجهة والقادمة من أوروبا، اعتبارا من يوم 19 مارس الجارى.

وأضاف البيان، أن هذا التعليق الاستثنائي، الذى توصى به السلطات الصحية الوطنية، سيكون مصحوبا بترتيبات لإجلاء المواطنين الجزائريين فـى البلدان الـمعنية، حسب الشروط والكيفيات التى ستحدد من قبل شركتى النقل الجوية والبحرية.