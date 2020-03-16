شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم الأماكن العامة في البلدة القديمة بالقدس بعد إغلاق المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت الأطقم الطبية بمعدات التعقيم في الأماكن العامة بالبلد القديمة في القدس وفي محيط المسجد الأقصى بعد أن قررت دائرة الأوقاف الإسلامية فى مدينة القدس أمس الأحد إغلاق جميع المصليات المسقوفة فى المسجد الأقصى واستمرار الصلاة فى ساحاته بسبب تفشى فيروس كورونا، ونشر المركز الفلسطيني للاعلام صور لجانب من تنفيذ عملية تعقيم البلدة القديمة.



تعقيم البلد القديمة

ويوم الجمعة الماضي، قام مجموعة من الشباب الفلسطينيين المتطوعين، أمام أبواب المسجد الأقصى لتعقيم المصلين بالأدوات الطبية والمطهرات عقب وبعد الانتهاء من صلاة الجمعة كإجراء لمنع تفشي وباء كورونا في مدينة القدس ومنها إلى باقي مدن فلسطين، ونشرت وسائل اعلام محلية الشباب وهم يقفون في باحات الأقصى ويستقبلون المصلين من الجنسين بأدوات التعقيم.



جانب من التعقيم



عملية التعقيم فى القدس

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وفي ذات السياق، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، إنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد" فى طولكرم، لمواطن قادم من بولندا، ما يرفع عدد الإصابات إلى 39، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن أشتية أعرب عن شكره، لدولة الكويت إلى تقديم 5.5 مليون دولار، لمساعدة بلاده فى مواجهة فيروس "كورونا"، مؤكدا على استقرار الأسواق والمواد الغذائية متوفرة وكافية لفترة غير قصيرة.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، قد أصدرت يوم أول أمس السبت، قرارا بحصر صلاة المواطنين فى بيوتهم وعدم التوجه إلى المساجد والكنائس فى سائر مناطق دولة فلسطين، ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر، استنادا إلى توصيات وزارة الصحة والأطباء المختصين.

ودعت الوزارة - فى بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، المواطنين الفلسطينيين المسلمين إلى إقامة الصلاة فى بيوتهم، وأن تقتصر المساجد على رفع الآذان، تماشيا مع توصيات وزارة الصحة بتقليل الاحتكاك بين الناس وتقليص التجمعات قدر الامكان، كما دعت المسيحيين إلى وقف الصلوات داخل الكنائس واقتصارها على دق الأجراس، انسجاما مع هذه الدعوة.