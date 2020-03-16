شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة المغربية تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 29 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة المغربية، صباح اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات المؤكدة بـ"فيروس كورونا" قد وصل إلى 29 حالة، بعدما كان 28 حالة أمس الأحد.

ووفق هذا الرصد الرسمي فإن الحاملين لـ"كوفيد 19" هم 27 شخصا في المملكة المغربية، بناء على التحاليل المخبرية، بعد شفاء حالة ومفارقة أخرى للحياة في الدار البيضاء.

وذكرت وزارة الصحة المغربية، من خلال الإحصائيات الصادرة عنها، أن عدد الحالات المستبعدة بعد التحاليل السلبية قد بلغ إلى 135 حالة اليوم، وقد كانت محددة في 122 ضمن إحصائيات أمس.

جدير بالذكر أن السلطات المغربية فعّلت جملة من الإجراءات الوقائية لحماية التراب الوطني من الانتشار الواسع لـ"كورونا"؛ أهمها غلق الحدود وتعليق الدراسة.

فيما أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الاثنين، إغلاق العديد من المناطق والمرافق العمومية فى وجه العموم، ابتداء من الساعة السادسة مساء، لتطويق مخاطر تفشي "فيروس كورونا".

ووفق بلاغ وزارة الداخلية المغربية فإن الإغلاق يهم المقاهي والمطاعم والقاعات السينمائية، والمسارح وقاعات الحفلات، والأندية والقاعات الرياضية.

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كما شدد المصدر نفسه إلى أن قرار الإغلاق، الذي سيتم حتى إشعار آخر، يهم أيضا الحمامات وقاعات الألعاب وملاعب القرب.

كانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت اليوم الاثنين، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 255 بعد تشخيص حالات جديدة، وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن من بين تلك الحالات 157 مريضاً على الأقل فى المستشفيات، وخمسة جاري إدخالهم المستشفى، فى حين يخضع 34 آخرين للعلاج فى المنزل، كما تماثل 4 مرضى للشفاء .

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو - في مؤتمر صحفي - أن السلطات ستغلق جميع مراكز التسوق والمطاعم والمقاهي والمرافق الترفيهية لمدة 5 أسابيع علىالأقل، فى إطار سلسلة من الإجراءات الصارمة الجديدة لاحتواء تفشي فيروس "كورونا".

وأضاف نتنياهو أنه يُستثنى من الحظر محال "السوبر ماركت" والصيدليات ومحطات الوقود، كما تقرر حظر جميع التجمعات العامة التي يزيد عدد أفرادها على 10 أشخاص.