شكرا لقرائتكم خبر عن دبى تغلق البارات والمجالس بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد منشور حكومي اليوم الاثنين، أن دبي أغلقت جميع البارات والمجالس في الإمارة على أن ينفذ ذلك بشكل فوري وحتى نهاية مارس بسبب انتشار فيروس كورونا. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من متحدثة باسم المكتب الإعلامي لحكومة دبي عندما اتصلت بها رويترز. وقالت حانة باراستي الشهيرة في دبي على مواقع التواصل الاجتماعي إنها أغلقت أبوابها حتى نهاية الشهر تنفيذا لتوجيهات السلطات. وكانت قد قررت حكومة دبي إغلاق المتاحف والمواقع التاريخية في إطار مواجهة فيروس كورونا ، وكانت دائرة السياحة والترويج التجارى فى دبى وجهت بتأجيل جميع الفعاليات المقررة لشهر مارس الجارى فى دبى حتى نهاية الشهر بما فى ذلك كافة أنشطة الوجهات الترفيهية، ومنع المنشآت الفندقية وقاعات الأفراح من إقامة حفلات الأعراس اعتباراً من الأحد 15 مارس وحتى نهاية الشهر، وسيتم التفتيش على جميع المرافق للتحقق من الالتزام الكامل، يأتى هذا فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19". Advertisements

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