شكرا لقرائتكم خبر عن الجارديان: قطر لم تقم بإصلاح وضع عمال ملاعب المونديال..وحصيلة الوفيات 34 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن "للجنة العليا " المنظمة لبطولة كأس العالم في قطر 2022 أعلنت أن تسعة عمال مهاجرين يعملون في ملاعب كأس العالم توفوا عام 2019 ، وبذلك يرتفع عدد الوفيات في مشاريع كأس العالم إلى 34 منذ بدء البناء قبل ست سنوات.

تم تصنيف 31 حالة وفاة ، بما في ذلك التسعة الذين ماتوا العام الماضي ، على أنها "غير متعلقة بالعمل" ، وهو مصطلح تستخدمه اللجنة العليا لوصف الوفيات التي تحدث إلى حد كبير خارج موقع العمل ، ويعزى معظمها إلى أمراض القلب المفاجئة وغير المبررة أو توقف التنفس.

وتشمل أحدث الأرقام ، التي نشرت في تقريرها السنوي حول رفاهية العمال ، أربعة عمال لقوا حتفهم بسبب أسباب طبيعية وثلاثة قتلوا في حادث حافلة للشركة. لم تكن هناك وفيات بسبب حوادث مكان العمل في عام 2019.

وقالت اللجنة العليا إنها تحقق في كل حالة وفاة لتحديد العوامل المساهمة والإجراءات الوقائية. وقال حسن الذوادي ، رئيس اللجنة العليا ، في التقرير: "أي خسارة في الأرواح على برنامجنا أمر محزن للغاية".

لا يشترط القانون القطري ومعايير رعاية العمال في اللجنة العليا على الشركات دفع تعويضات عن الوفيات غير المرتبطة بالعمل. ومع ذلك ، كشفت صحيفة الجارديان في أكتوبر أن قطر نادراً ما تجري عمليات تشريح بعد وفاة العامل المهاجر ، مما يجعل من الصعب تحديد سبب الوفاة بدقة وتحديد ما إذا كان غير متعلق بالعمل. ووجدت الجارديان أيضًا أن حرارة الصيف الشديدة في قطر من المحتمل أن تكون عاملاً مهمًا في العديد من وفيات العمال.

لا تزال أرملة أحد عمال الاستاد الذي توفي العام الماضي تنتظر رداً على رسالة بعثت بها إلى الذوادي تطلب تعويضًا. توفي زوجها ، روبتشاندرا رومبا ، عامل من نيبال عمره 24 سنة ، فجأة في نومه في يونيو.

وفي الرسالة التي تم إرسالها قبل أكثر من شهر ، أوضحت نيرمالا باكرين أن الشركة التي استخدمت رومبا عرضت عليها فقط 7000 ريال قطري.

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وكتبت "في غياب زوجي الذي كان يعتني باحتياجاتنا ، تمر عائلتنا بأزمة خطيرة ... أعتقد أن حياة زوجي تساوي أكثر من 7000 ريال".

وقال متحدث باسم اللجنة: "سوف يستجيب [الذوادي] شخصياً ، في الوقت المناسب ، بعد إعطاء رسالة السيدة نيرمالا الرعاية والاهتمام المطلوبين ، لضمان مراجعة جميع سبل التعويض والمساعدة ...".

وتقول اللجنة العليا إنها تشجع المقاولين على الحصول على تأمين إضافي يغطي حالات الوفاة "غير المرتبطة بالعمل" ، حتى تحصل الأسر على تعويض في حالة وفاة العامل العرضي أو الطبيعي.

يصف التقرير أيضًا عددًا من الإجراءات لمعالجة بعض أكثر الانتهاكات العمالية شيوعًا في قطر ، بما في ذلك مخطط لسداد رسوم التوظيف غير القانونية والحملة على الأجور المنخفضة ، والتي شهدت بعض عمال الاستاد يتقاضون أقل من 35 جنيهًا إسترلينيًا في الأسبوع.

ويعمل أقل من 2٪ من العمال المهاجرين القطريين البالغ عددهم 2 مليون عامل في مشاريع استاد كأس العالم ، ولكن يبدو أن الجهود المبذولة لتحسين أوضاع القوى العاملة بأكملها قد توقفت ، حيث لم يتم تنفيذ مجموعة كبيرة من الإصلاحات الرئيسية التي تم الإعلان عنها في أكتوبر.