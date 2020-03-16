شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية: المغرب يغلق كل الأماكن العامة غير الضرورية اعتبارا من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الداخلية المغربية إن المغرب سيغلق المطاعم وقاعات السينما والمسارح والقاعات الرياضية، والأندية العامة والحمامات وغيرها من الأماكن الترفيهية اعتبارا من اليوم الاثنين بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان "هذا الإجراء لا يشمل الأسواق والمتاجر ومحلات عرض وبيع المواد والمنتجات الضرورية للمعيشة اليومية للمواطنين وكذا المطاعم التي توفر خدمة توصيل الطلبات للمنازل".

وعلق المغرب، الذي أعلن رصد 29 حالة إصابة بالمرض، بينها حالة توفيت وحالة تعافت، كل الرحلات الجوية الدولية وأغلق المدارس ومنع التجمعات لأكثر من 50 شخصا.

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يذكر أن سلطات المغرب كانت قد أعلنت عن إنشاء صندوق بقيمة مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا. وأعلنت وزارة الخارجية المغربية تعليق جميع رحلات الركاب الدولية من وإلى مطارات البلاد كإجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا.

وأعلن المغرب عن 28 حالة إصابة بالفيروس من بينها حالة وفاة ومصاب تماثل للشفاء. كما ألغى المغرب مهرجان موازين إيقاعات العالم في المغرب اليوم الأحد دورته التاسعة عشرة والتي كانت ستقام في الفترة من 19 إلى 27 يونيو.