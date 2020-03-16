المغرب يغلق المطاعم ودور السينما والمرافق الرياضية لمواجهة "كورونا"

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365



قررت الحكومة المغربية، الإثنين، إغلاق المطاعم ودور السينما والأماكن الرياضية والترفيهية إلى أجل غير مسمى، بدءا من الإثنين، في إطار تدابير التصدي لخطر تفشي فيروس كورونا المستجد.



وجاء في بيان لوزارة الداخلية المغربية، أن الإغلاق يبدأ مساء اليوم وحتى إشعار آخر، "ولا يشمل الأسواق والمتاجر ومحلات عرض وبيع المواد والمنتجات الضرورية للمعيشة اليومية للمواطنين، وكذا المطاعم التي توفر خدمة توصيل الطلبات للمنازل".



ودعت الوزارة المواطنين، إلى "الانخراط والمساهمة بمسؤولية، والتجاوب الإيجابي مع مختلف التوجيهات والإجراءات المتخذة لتدبير هذا الطارئ الاستثنائي، والعمل على تجنب ارتياد أماكن التجمعات المكثفة".



و أعلن المغرب، الاثنين، ارتفاع إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 29 حالة، على إثر تسجيل حالة وحيدة جديدة.



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والأحد، قرر المغرب إنشاء "صندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا بمبلغ 10 مليارات درهم (مليار دولار)، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية".



وسيدعم الصندوق أيضا "الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة، لاسيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا كالسياحة، والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة".



وحتى ظهر الإثنين، أصاب "كورونا" أكثر من 171 ألفا في 158 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 6 آلاف و500، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها ووقف الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات بما فيها الصلوات الجماعية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.