الجزائر تعلق الرحلات الجوية والبحرية مع أوروبا

الجزائر /عبد الرزاق بن عبد الله /الخليج 365



أعلنت الجزائر، الإثنين، تعليق للرحلات الجوية والبحرية مؤقتا مع أوروبا، ابتداء من 19 الشهر الجاري، جاء ذلك في بيان لرئاسة الوزراء.

ووجه بيان الوزارة، تعليمات لوزارة النقل "بغرض القيام بتعليق مؤقت لجميع الرحلات الجوية والبحرية الـمتوجهة والقادمة من أوروبا، وذلك ابتداء من يوم 19 مارس/آذار الجاري".



وأوضح "هذا التعليق الاستثنائي، سيكون مصحوبا بترتيبات لإجلاء مواطنينا الـمسافرين حاليا هناك، حسب الشروط والكيفيات التي ستحدد من قبل شركتي النقل الجوية والبحرية".

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وسابقا أعلنت الجزائر تعليق الرحلات مع المغرب والصين وفرنسا واسبانيا.

وسجلت الجزائر 4 وفيات و48 إصابة بفيروس كورونا أغلبها مصدرها أشخاص عادوا من أوروبا، وفق بيانات رسمية.

وحتى ظهر الإثنين، أصاب "كورونا" أكثر من 171 ألفا في 158 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 6 آلاف و 500، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها ووقف الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات بما فيها الصلوات الجماعية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.