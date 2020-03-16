الخرطوم.. وقفة احتجاجية لأصحاب الدراجات البخارية لمنعهم تعبئة وقود مدعوم

الخرطوم /الخليج 365



نفذ العشرات من أصحاب الدراجات البخارية بالعاصمة السودانية الخرطوم، الإثنين، وقفة احتجاجية على إثر قرار حكومي حديث يمنع تزودها بالوقود المدعوم حكوميا.



ونقل مراسل الخليج 365 بالخرطوم عن شهود عيان، أن أصحاب الدراجات البخارية نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الطاقة والتعدين السودانية، وأغلقوا الطريق أمام حركة المرور.



وطالب المحتجون وزارة الطاقة بالتراجع عن قرارها.



وفي 12 مارس / آذار الجاري، أصدرت وزارة الطاقة والتعدين السودانية تعميما بمنع الدراجات البخارية من التزود بالوقود من المحطات المدعومة، على أن تزود من المحطات التجارية غير المدعومة فقط.



Advertisements

ومنذ الخامس من فبراير/شباط الماضي، شهدت عدة مدن سودانية مظاهرات، احتجاجا على انعدام الخبر والوقود ووسائل نقل الركاب.



وشهدت العاصمة الخرطوم خلال الأسابيع الماضية، ازديادا في طوابير الخبز والوقود، مع شح الوقود اللازم لتشغيلها.



ويعاني السودان أزمة حادة في تأمين مادتي البنزين والغاز، ما أدى إلى تكدس السيارات أمام محطات الوقود.



وتمثل الأزمة الاقتصادية إحدى تحديات حكومة حمدوك، خلال الفترة الانتقالية التي بدأت في 21 أغسطس/آب الماضي، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى التغيير، وتستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.