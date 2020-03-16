"أونروا" تُجهّز عددا من مدارسها بغزة لاستقبال مرضى "الجهاز التنفسي"

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في قطاع غزة، الاثنين، إنها تُجهّز عددا من مدارسها لتقديم الخدمات الطبية والصحية لمرضى الجهاز التنفسي؛ ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

وذكر عدنان أبو حسنة، المتحدث الإعلامي باسم "أونروا" بغزة، لوكالة "الخليج 365" أنه سيتم تجهيز مدرسة واحدة بجانب كل عيادة، لتقديم الخدمات الطبية لمرضى الجهاز التنفسي؛ والذين تتشابه أعراض مرضهم مع أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

وبيّن أن الوكالة تحرص على "تقديم الخدمات الطبية لتلك الفئة المريضة، بعيدا عن المرضى الآخرين، المتواجدين داخل عيادات الوكالة؛ ضمن الإجراءات الوقائية المُتّبعة".

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وتُنفّذ وزارة الصحة الفلسطينية الحجر الصحي الإجباري، داخل مركز الحجر المُقام داخل معبر رفح البري، جنوبي القطاع، لعشرات المواطنين العائدين إلى غزة.

كما خصصت، الأحد، مدرسة جنوبي القطاع، للحجر الصحي، حيث استقبلت عددا آخرا من الأشخاص العائدين إلى غزة.

وتقول وزارة الصحة إن قطاع غزة يخلو من الإصابات بفيروس كورونا، فيما وصل عدد المصابين بالفيروس في الضفة الغربية إلى 38 حالة، جميعهم في بيت لحم (جنوب)، باستثناء إصابة واحدة في طولكرم (شمال).

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