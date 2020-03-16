البحرين: أول وفاة بـ كورونا وشفاء 17 حالة جديدة

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الإثنين، عن أول وفاة بفيروس كورونا لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 65 عاما، فيما تعافت 17 حالة جديدة.

وأفاد بيان نشرته الوزارة على موقعها الرسمي أن المواطنة كان لديها أمراض وظروف صحية كامنة وهي إحدى الحالات القائمة للفيروس.

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و أضاف البيان أن المتوفية كانت تخضع للعلاج والرعاية في إحدى المراكز الخاصة بالعزل تحت إشراف طاقم طبي متخصص بعد عودتها للبحرين عبر رحلة غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي.

و في وقت سابق الإثنين أعلنت وزارة الصحة عن تعافي 17 حالة إضافية من فيروس كورونا لـ7 مواطنين بحرينيين و8 مواطنات بحرينيات ومواطن سعودي وآخر لبناني، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات المتعافية 77 حالة حتى اليوم في البحرين.

وحتى صباح الإثنين ، أصاب "كورونا" أكثر من 170 ألفا في 157 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 6 آلاف و 500، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها ووقف الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات بما فيها الصلوات الجماعية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.