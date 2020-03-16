الكويت: ارتفاع إصابات كورونا إلى 123

الكويت/ الاناضول



أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الإثنين، تسجيل11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 123حالة.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي، إن الإصابات موزعة على 4 حالات عائدة من بريطانيا، وحالة عائدة من ⁧الولايات المتحدة،⁩ وأخرى عائدة من ⁧‫إيران‬⁩، و3 حالات مخالطة لمسافرين إلى بريطانيا، وحالة قادمة من قطر وجميعهم مواطنون، ‬⁩وحالة لمقيمة مصرية قادمة من مصر.

وأضاف السند: "دولة الكويت كانت سباقة في اتخاذ كثير من الإجراءات والقرارات بشأن الترصد والتتبع والتنبؤ والاستجابة لمنع تفشي كورونا".



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وقال إن 9 دول جديدة أعلنت تسجيل اصابات خلال الـ24 ساعة الماضية، و5 دول فقط في إقليم شرق المتوسط (لم يسمها) لم تعلن حتى الآن عن تسجيل أي إصابات.

والأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى صباح الإثنين ، أصاب "كورونا" أكثر من 170 ألفا في 157 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 6 آلاف و 500، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها ووقف الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات بما فيها الصلوات الجماعية.

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