بعد أول حالتين شمالي البلاد.. 15 إصابة بكورونا في الأردن

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أعلن الأردن، الإثنين، رصد ثلاث إصابات بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 15.

جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، نقلا عن مدير مستشفى الأمير حمزة، المخصص للعزل الصحي، عبدالرزاق الخشمان.

ومن بين الحالات الثلاثة، أب وابنته، قدما من إسبانيا قبل أسبوع، وتم اكتشاف إصابتهما في إربد (شمال)، وفق تصريحات متلفزة لمدير مستشفى الملك المؤسس، محمد الغزو، لتكون أول حالتين يعلن عن تسجيلهما، شمالي البلاد.

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وفي 11 مارس/آذار الجاري، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى صباح الإثنين، أصاب كورونا ما يزيد على 169 ألفا في 157 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 6 آلاف و500، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها ووقف الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات بما فيها الصلوات الجماعية.

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