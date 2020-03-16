زلزال جديد يضرب جنوب إيران

صحيفة الخليج الالكترونية ضرب زلزال بقوة 4ر5 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم الإثنين جنوب إيران. ونقلت وكالة أنباء (إرنا) عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن الزلزال وقع عند الساعة الواحدة و34 دقيقة من فجر اليوم بالتوقيت المحلي بناحية رويدر التابعة لـ «بندر خمير» بمحافظة هرمزكان. ولم ترد على الفور أنباء عن تسجيل ضحايا أو خسائر مادية، فيما تتعرض إيران لزلازل متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية.

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