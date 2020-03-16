“ساما” توجه البنوك بالعمل عن بعد لمدة 16 يوماً

صحيفة الخليج الالكترونية

وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، البنوك والمؤسسات المالية بأنواعها المختلفة، بقصر تقديم خدماتها عن بعد، لمدة 16 يوماً، وتقديم خدمة التحويلات المالية للعملاء بدون رسوم.

واستثنى قرار “ساما” بعض الإدارات والوظائف الحرجة في المؤسسات المالية، التي تتطلب تواجد الموظفين.

وأوضحت مؤسسة النقد أن توجيهها المؤسسات المالية بالاكتفاء بالعمل عن بعد، يهدف لضمان سلامة العاملين بهذه المؤسسات والعملاء، ويأتي تماشياً مع الاحترازات المتخذة لمنع انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وتضمن توجيه المؤسسات المالية بالاكتفاء بالعمل عن بعد عدداً من الضوابط، وهي:

– تخصيص فروع لتقديم الخدمات الضرورية فقط غير المتاحة إلكترونيًّا.

– الإعلان عن هذه الفروع عبر الوسائل المناسبة.

– تطبيق الاحتياطات الصحية والوقائية اللازمة.

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– توعية وحث العملاء عبر مختلف الوسائل على تنفيذ عملياتهم باستخدام القنوات الإلكترونية حفاظاً على سلامتهم.

– مراقبة أداء القنوات الإلكترونية المختلفة بشكل مستمر والتأكد من الكفاءة التشغيلية لها، ورفع مستوى المراقبة السيبرانية للأنظمة وجاهزية فرق الاستجابة.

– متابعة مستمرة لأجهزة الصرف الآلي، والتأكد من توافر النقد بها، لتحقيق نسب التشغيل المستهدفة.

– تمكين العملاء عبر وسائل موثوقة برفع حد الشراء من خلال نقاط البيع.

– تفعيل مراكز الاتصال كافة لتلقي طلبات واستفسارات العملاء.

– استمرار عمل نظام التحويلات المالية “سريع” في أوقاته المعتادة.

– أن تكون التحويلات المالية بين البنوك والمصارف عبر نظام “سريع” مجانية للعملاء كافة خلال هذه الفترة.

– استمرار تزويد “ساما” بتقارير يومية عبر لجنة إدارة الأزمات في المؤسسات المالية حول انسيابية العمل، وما إذا كان هناك صعوبات أو تحديات تواجهها في هذا الشأن.