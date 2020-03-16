الصين تعلن “تقدماً كبيراً” في تركيب لقاح ضدّ “كورونا”

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت السلطات الصينية، اليوم، تحقيق تقدم كبير في تركيب لقاح ضدّ فيروس كورونا المستجد “COVID-19″؛ يعمل عليه علماء في شنغهاي.
وأشارت السلطات الصينية، وفق موقع “روسيا اليوم”، إلى أنه من المقرر بدء اختباراته السريرية في أبريل.
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