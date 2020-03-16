البحرين تسجل أول حالة وفاة بفيروس «كورونا»

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن أول حالة وفاة لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 65 عاماً، لديها أمراض وظروف صحية كامنة وكانت إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا.

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