“كورونا” يفتك بعضو مجلس خبراء القيادة الإيراني

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت إيران اليوم الإثنين وفاة عضو مجلس خبراء القيادة هاشم بطحائي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد . وتوفي “بطحائي ” فجر اليوم بمستشفى بهشتي في مدينة قم ، بعد إعلان إيران إصابته بالفيروس ، وسط زيادة أعداد المصابين بين المسؤولين والمواطنين.

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