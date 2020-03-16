الشؤون البلدية : استمرار عمل محلات السوبر ماركت والصيدليات والمطاعم 24 ساعة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن محلات السوبر ماركت والصيدليات ومحلات تقديم الأطعمة والمشروبات، ستستمر في العمل على مدار 24 ساعة دون إغلاق.

وأكدت الوزارة أن قرار إغلاق محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية، جاء كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.