صحة أبوظبي تعتمد معياراً جديداً لتسليم الأدوية لمنازل المرضى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت دائرة الصحة بأبوظبي، معياراً جديداً بشأن خدمة تسليم الأدوية لمنازل المرضى، والتي سيتم تطبيقها قريباً وفق منظومة وإجراءات محددة لدى جميع الصيدليات التي ستحصل على التراخيص اللازمة لذلك بعد استيفاء متطلبات المعيار الجديد.

وأوضحت الدائرة أن المعيار الجديد يحدد حزمة من المتطلبات التي تضمن التسليم الآمن للأدوية بما في ذلك مراعاة شروط التخزين والحرص على أن الأدوية التي يتم تسليمها للمرضى تحوي ختم إغلاق المنتج ولم يسبق فتحها من قبل وضمان اتباع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية معلومات المرضى وغيرها.

وأشارت الدائرة إلى أن توفر الوصفة الطبية الأصلية للمريض سواء كانت عن طريق النظام الإلكتروني أو كنسخة مطبوعة يعد شرطاً أساسياً يمكن الصيدليات من البدء بالإجراءات التي وضعتها لتسليم الأدوية على أن يتم تحديد هوية المستلم سواء كان المريض نفسه أو من ينوب عنه.

وأكدت على أن المعيار الجديد الذي أطلقته لتسليم الأدوية يعكس حرصها على توظيف أحدث تقنيات الاتصال والتواصل.

وستعمل الدائرة على ضمان كفاءة وفاعلية جميع الإجراءات المقننة التي ستقوم بها الصيدليات المرخصة لتسليم الأدوية للمرضى من خلال المتابعة والتدقيق عليها، وضمان تطبيقها الإجراءات التي تضمن التسليم الآمن للأدوية ووضع صحة وسلامة المرضى في المقام الأول كما ستقوم بتقييم أداء المعيار الجديد والسبل المتاحة لتعزيز مخرجاته والمنافع التي يعود بها على المستفيدين منه.

ودعت الدائرة الصيدليات الراغبة في الحصول على ترخيص تسليم الأدوية في الإمارة إلى التواصل مع دائرة تراخيص الرعاية الصحية عبر البريد الإلكتروني [email protected]