شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: إصابة بكورونا فى طولكرم لمواطن قادم من بولندا وارتفاع الحالات لـ39 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الاثنين، إنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد" فى طولكرم، لمواطن قادم من بولندا، ما يرفع عدد الإصابات إلى 39، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن أشتية أعرب عن شكره، لدولة الكويت إلى تقديم 5.5 مليون دولار، لمساعدة بلاده فى مواجهة فيروس "كورونا"، مؤكدا على استقرار الأسواق والمواد الغذائية متوفرة وكافية لفترة غير قصيرة.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، قد أصدرت يوم أول أمس السبت، قرارا بحصر صلاة المواطنين فى بيوتهم وعدم التوجه إلى المساجد والكنائس فى سائر مناطق دولة فلسطين، ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر، استنادا إلى توصيات وزارة الصحة والأطباء المختصين.

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ودعت الوزارة - فى بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، المواطنين الفلسطينيين المسلمين إلى إقامة الصلاة فى بيوتهم، وأن تقتصر المساجد على رفع الآذان، تماشيا مع توصيات وزارة الصحة بتقليل الاحتكاك بين الناس وتقليص التجمعات قدر الامكان، كما دعت المسيحيين إلى وقف الصلوات داخل الكنائس واقتصارها على دق الأجراس، انسجاما مع هذه الدعوة.