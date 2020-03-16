شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: جسر جوى لإجلاء 9 ألاف مواطن فى دول مصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث الرسمى باسم الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتى سعد العتيبى، وضع الإجراءات والاستعدادات النهائية، لإطلاق خطة لإجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج، بالتنسيق مع وزارات الخارجية والصحة، والداخلية، فى إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح العتيبى - فى تصريح صحفى، اليوم الاثنين، أنه سيتم استقبال المواطنين الكويتيين العائدين من الخارج فى مبنى الشيخ سعد العبد الله (T3)، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى الفيروس، مشيرا إلى أن انطلاق الجسر الجوى سيبدأ خلال أيام من عدة دول عربية وأوروبية، لإجلاء 9 ألاف مواطن راغبين فى العودة.

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وفى السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة، فى تصريحات لصحيفة (القبس) الكويتية، عن انتهاء سفارات الكويت فى الخارج من حصر أعداد المواطنين الكويتيين فى الخارج، تمهيداً لإجلائهم، موضحة أن بدء رحلات عودتهم فى انتظار تعليمات وزارة الصحة الكويتية وجاهزيتها من حيث الطاقة الاستيعابية من الطواقم الطبية والتمريضية، وتخصيص أماكن للحجر تكفى جميع العائدين.

وأوضحت المصادر أن الحكومة تعمل على توفير أكثر من محجر جديد، إضافة إلى زيادة عدد الكوادر البشرية التطوعية، وتدريبهم على العديد من المهام، لافتة إلى أن هناك العديد من المواطنين لا يرغبون فى العودة إلى الكويت بعذر أن الدول التى يقطنونها أقل عرضة لفيروس كورونا من حيث الأعداد المعلنة، ويفضلون البقاء لحين وضوح الأوضاع الصحية.