تعرف على أسباب رفة العين!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

رفة العين أو رعشة العين Eye twitching ، هي حالة تشنج أو رجفة لا إرادية في جفن العين وتتكرر كل عدة ثواني ، وفي بعض الأحيان يكون التشنج قوي مما يتسبب في غلق العين بشكل كامل . ورفة العين هي حالة غير مؤلمة وتصيب الكثير من الأشخاص . يمكن للتوتر والإرهاق أن يكون سبباً رئيسياً لمعظم حالات رفة العين ، وقد يكون عرض لبعض الأمراض العصبية .

