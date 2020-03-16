شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي أعراض وطرق علاج برد المعدة؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

خلال فصل الشتاء يصاب الكثير من الناس بأنواع من البرد والأنفلونزا، ويعتبر برد المعدة من أحد هذه الأمراض التي تؤدي إلى حدوث إضطرابات الأمعاء والمعدة، ويكون ناتج عن العدوى الفيروسية والتعرض إلى الإلتهابات بالمعدة، وفيما يلي نتعرف على أعراض وطرق علاج برد المعدة.



أعراض برد المعدة:

وجود تشنجات وألم في البطن.

الإسهال الخفيف.

الإنتفاخ في البطن.

الإصابة بجفاف الفم والجلد.

الصداع المستمر.

الشعور بالتعب والإرهاق.

الإصابة بالألم في العضلات.

إرتفاع بسيط في درجة حرارة الجسم.

الغثيان والتقيؤ.

وجود قطرات من الدم في القيء أو البراز.

طرق علاج برد المعدة

طرق علاج برد المعدة:

السوائل:

يجب الحرص على تناول كمية كبيرة من السوائل فور التأكد من الإصابة ببرد المعدة، وهذا حتى لا يتم الإصابة بالجفاف الناتج عن الإسهال والقيء.

Advertisements

فيجب أن يتم تناول أكثر من 3 لتر من الماء يوميا، بالإضافة إلى تناول مشروبات الأعشاب والعصائر التي لا تحتوي على السكر، مع الحرص على التقليل من تناول المشروبات التى تحتوي على نسبة عالية من الكافيين أو المشروبات الغازية.

الوجبات الصغيرة:

بسبب عدم القدرة على تناول الطعام الناتج عن الإصابة ببرد المعدة من المهم تناول الوجبات الصغيرة والخفيفة والتي يجب أن تحتوي على العناصر الغذائية الرئيسية، وأيضا يجب أن تكون هذه الأطعمة سهلة الهضم، ومنها أنواع الشوربات الصحية والدجاج المسلوق والزبادي.

الأعشاب:

من الأشياء الهامة لعلاج برد المعدة اللجوء إلى الأعشاب الصحية التي تساعد على التقليل من الشعور بالغثيان والتخلص من التقلصات بالمعدة، ومن أنواع هذه الأعشاب الزنجبيل والنعناع والبابونج، وهذا من خلال غلي أحد أنواع هذه الأعشاب وتناولها بدون سكر مرتين خلال اليوم، مما يساعد على التقليل من أعراض برد المعدة.

تناول الأدوية:

يمكن الحرص على تناول الأدوية الخافضة للحرارة والتي تحتوي على مادة الباراسيتامول، والتي تساعد على التقليل من الحمى وآلام العضلات.

عند الإصابة بالجفاف الناتج عن برد المعدة، من الممكن اللجوء إلى إستخدام محلول الجفاف.

أدوية الحموضة تساعد على التقليل من الشعور بالغثيان، كما يمكن تناول الأدوية المضادة للقيء.

أقراص الفحم تساعد على التخلص من الفيروسات والسموم التي تكون مسببة لبرد المعدة.

يجب تناول جميع أنواع هذه الأدوية تحت إشراف طبي حتى لا يصاب المريض بالمضاعفات.

أطعمة تساعد على علاج برد المعدة

أطعمة تساعد على علاج برد المعدة:

حساء الدجاج من الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في علاج برد المعدة، حيث أنها تحتوي على البروتين والدهون الصحية والتي لا تسبب الأضرار بالمعدة، والتقليل من أضرار البرد الذي يصيبها.

الأرز يحتوي على الكربوهيدرات المعقدة، والتي بدورها تساعد على تعويض فقد الجسم. للعناصر الغذائية حيث أن الكربوهيدرات بديل جيد لها، وبالتالي تساعد على إستعادة الجسم لطاقته أثناء الإصابة ببرد المعدة.

يجب الحرص على تناول الفواكه الصحية التي تحتوي على أفضل الفيتامينات والمعادن التي تساهم في التقليل من برد المعدة، ومنها البرتقال والبطيخ.

الموز يساعد على تعويض فقد البوتاسيوم، الذي يصيب الجسم أثناء الإصابة ببرد المعدة وأعراضه مثل الإسهال والقيء.