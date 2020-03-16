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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة فولكسفاجن تستعد لإطلاق نسخة الكابريو من أيقونتها T-Roc والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
تستعد شركة فولكسفاجن الألمانية لإطلاق نسخة الكابريو من أيقونتها T-Roc المخصصة للأراضي الوعرة والمزودة بسقف قابل للطي في 9 ثوانٍ.
وقالت فولكسفاجن إن النسخة الجديدة سيتم طرحها في الأسواق هذا الربيع بسعر يبدأ من 27 ألفا و495 يورو.
وأوضحت الشركة الألمانية أن النسخة المكشوفة من سيارتها المدمجة المخصصة للأراضي الوعرة مزودة بسقف قابل للطي، والذي يختفي خلف المقاعد الخلفية في غضون 9 ثوانٍ حتى سرعة 30 كلم/س، بينما تبلغ سعة حيز الأمتعة 280 لترا.
وعلى صعيد الدفع، يتوفر للسيارة محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1.0 لتر وبقوة 85 كيلووات/115 حصانا، وآخر رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر وبقوة 110 كيلووات/150 حصانا.
وتتضافر جهود المحركات مع ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي مزدوج القابض، في حين يتراوح معدل الاستهلاك بين 5.4 و5.6 لتر/100 كلم.
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