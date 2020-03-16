شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي أسباب وأعراض مرض الزهايمر وطرق الوقاية؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

الزهايمر هو إضطراب عصبي تدريجي بالمخ، ويعتبر نوع من أنواع الخرف وأكثرها شيوعا، ويؤدي إلى التلف في خلايا المخ مما يؤثر على المهارات الإجتماعية والعقلية للإنسان مما يعيق القيام بالأعمال اليومية بالشكل العادي، وطبقا للدراسات والأبحاث العلمية فإن الزهايمر لا يقتصر على سن الشيخوخة فقط ولكن إحتمالية الإصابة به تزيد مع التقدم في العمر وهذا يرجع إلى العديد من الأسباب، ومن خلال ما يلي نتطرق إلى هذه الأسباب والأعراض والعلاج وطرق الوقاية.



أسباب مرض الزهايمر:

التقدم في السن يتسبب في التعرض إلى الزهايمر.

قد يصاب الإنسان بالزهايمر نتيجة العوامل الوراثية.

بعض أنواع الأمراض تصيب الإنسان بالزهايمر مثل السكري وارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم.

العيوب الإدراكية والتي توجد منذ الولادة.

وجود مشكلة في بروتينات الدماغ والتي تؤثر على الخلايا العصبية مما يصيبها بالتلف.

أعراض مرض الزهايمر:

قلة القدرة على الإستيعاب وتذكر المعلومات بشكل جيد.

عدم القدرة على إتخاذ القرارات الصحيحة.

عادة ما يكون المصاب بالزهايمر ليس لديه القدرة آداء الأعمال اليومية البسيطة.

تكرار الأسئلة بشكل مستمر.

فقدان الأشياء ووضعها في أماكن ويتم نسيانها بشكل سريع.

المصاب بالزهايمر يكون لديه تغيير في المزاج بشكل ملحوظ.

عدم القدرة على الدخول في محادثة مع الآخرين أو ممارسة الأنشطة الإجتماعية المختلفة.

الإنسحاب من الإجتماعات العائلية في المناسبات المختلفة.

وجود مشكلات في الكتابة والكلام.

الإصابة بالقلق والتوتر الدائم.

صعوبة التعامل مع الأرقام والحسابات العادية.

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عند الإصابة بحالة من الزهايمر الشديد يصعب على المريض التعرف على الأشخاص المقربين من العائلة أو الأصدقاء.

التعرض إلى نوبات غضب مستمرة

أعراض مرض الزهايمر

أعراض الزهايمر الحاد:

عند الإصابة بالزهايمر الحاد يتعرض المريض إلى أعراض مختلفة إلى جانب الأعراض السابقة وهي:

الفقدان في الوزن بشكل كبير.

الصعوبة في البلع.

الألم الشديد في الأمعاء والمثانة.

الإلتهابات الجلدية.

زيادة فترة النوم.

عدم القدرة على التواصل مع الآخرين.

الإلتهاب الرئوي والذي يتسبب في الوفاة لكثير من مرضى الزهايمر.

علاج مرض الزهايمر:

يجب عند ظهور بعض الأعراض البسيطة في الذاكرة والتي تدل على وجود مرض الزهايمر التوجه إلى الطبيب حتى يتم وصف العلاج المناسب والذي يقوي الذاكرة، بالإضافة إلى الأدوية الطبية التي تساعد على التخلص من القلق والإكتئاب والعلاجات التي تساعد على النوم بالشكل الجيد.

طرق الوقاية من الزهايمر:

تناول الطعام الصحي الذي يساعد على تقوية الذاكرة والتي تكون غنية بالمعادن والفيتامينات المختلفة، ومن أهم أنواع الأغذية التي تساعد على الوقاية من الزهايمر هي الأوميجا 3 والتي تساعد على الحفاظ على خلايا الدماغ من الإصابة بالمشكلات.

يجب الحفاظ على معدل ضغط الدم في معدلاته الطبيعية حيث أن إرتفاع ضغط الدم يؤدي إلى التقليل من تدفق الدم إلى الدماغ مما يؤثر على الخلايا العصبية بالمخ.

التقليل من الوزن الزائد حيث أثبتت الدراسات المختلفة أن السمنة الزائدة قد تعرض الإنسان إلى مرض الزهايمر.

ممارسة الرياضة بإستمرار وهذا لأنها تساعد على تدفق الدم إلى جميع أنحاء الجسم والمخ والدماغ، مما يقي من التعرض إلى مرض الزهايمر.

التقليل من مستوي الكوليسترول السيئ بالجسم، والذي يعرض الجسم إلى الزهايمر نتيجة تراكمه على الشرايين.

عند الإصابة بالإكتئاب يجب علاجه بشكل سليم وسريع حتى يتم الوقاية من التعرض إلى مرض الزهايمر.