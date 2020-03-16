شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسباني يعقم محطات القطار بعد ارتفاع عدد وفيات كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قام أفراد من الجيش الإسباني بتعقيم محطات القطارات بعد أن زادت الحصيلة الرسمية التي أعلنتها الحكومة للوفيات جراء فيروس كورونا إلى 288، وبلغ عدد المصابين 7753 مُصاباً.

بينما طالب أفراد الشرطة المارة في شوارع إسبانيا بالعودة إلى منازلهم، وسط إجراءات العزل الصارمة التي تتبعها ثاني أسوأ دولة من حيث التفشى في أوروبا بعد إيطاليا.

كذلك أُغلقت المدارس في جميع أنحاء البلاد كما مُنعت التجمعات، وعبر الإسبان عن امتنانهم عبر شرفات منازلهم للإجراءات التي تتخذها السلطات من أجل وقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

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