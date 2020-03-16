البابا يغادر الفاتيكان للصلاة من أجل نهاية وباء كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادر البابا فرنسيس الفاتيكان الأحد، للصلاة في إحدى كاتدرائيات روما، وفق ما أعلن الكرسي الرسولي.

وقال الفاتيكان في بيان «غادر البابا فرنسيس الفاتيكان ظهر الأحد، وتوجه إلى كاتدرائية سانتا ماريا ماجوري ليصلي للسيدة العذراء».

ووفق البيان الصادر من الفاتيكان، اتجه البابا فرنسيس أيضاً إلى كنيسة سان مارسيلو آل كورسو في روما، سيراً على الأقدام برفقة بعض ضباط الأمن. وتضم هذه الكنيسة صليباً سار به المُصلون في أحياء المدينة عام 1522 لوضع حد لوباء الطاعون في روما.

وأضاف الكرسي الرسولي، أن البابا صلى من أجل نهاية الوباء الذي يضرب إيطاليا والعالم، وسأل الشفاء للمرضى، مشيراً إلى أن صلوات الحبر الأعظم كانت أيضاً من أجل من يعملون في المجال الصحي والأطباء والممرضات وجميع من يساهمون عبر عملهم في استمرار المجتمع. وعاد البابا إلى الفاتيكان بعد الانتهاء من صلواته.

وتخضع روما، على غرار بقية أنحاء إيطاليا، منذ الثلاثاء لإجراءات حجر مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد. ولا يستطيع سكانها الخروج من منازلهم سوى للضرورة القصوى.