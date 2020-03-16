شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الياباني يضاعف محفزاته إلى 113 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تزامناً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة إلى الصفر والبدء في التيسير الكمي، أعلن البنك المركزي الياباني تعزيز المحفزات المالية لدعم الاقتصاد في مواجهة التبعات الحادة والمتنامية لتفشي فيروس كورونا.

وأعلن المركزي الياباني في اجتماع طارئ الاثنين عن مضاعفة مشترياته من الصناديق المتداولة إلى 12 تريليون ين أو ما يعادل 113 مليار دولار في محاولة لحفز النمو.

وأبقى المركزي الياباني على معدلات الفائدة دون تغيير الأمر الذي كان متوقعاً على اعتبار أن مستويات الفائدة الحالية سلبية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المركزي الياباني يضاعف محفزاته إلى 113 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.