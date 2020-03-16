شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تدعم الاقتصاد بأكثر من 10 مليارات لمواجهة تداعيات «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ‏قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إنه استعرض مع أعضاء المجلس التنفيذي في أبوظبي الأوضاع الاقتصادية في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق العالمية، مشيراً سموه إلى أن البرامج التحفيزية القائمة في الإمارة والإجراءات التي أعلنها المصرف المركزي والحكومات المحلية مؤخراً، تمثل دعامة وضمانة للاستقرار الاقتصادي والمالي في الدولة.

وقال سموه على تويتر: «وجهت باستمرار جميع المشاريع الرأسمالية حسب الخطط المعتمدة وعدم إلغاء أو تأجيل أي مشروع في إطار الأجندة التنموية لأبوظبي، وأخذ تدابير إضافية للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية في الإمارة وإعطاء الأولوية للشركات الناشئة في ضوء التحديات الحالية. ووجهت بالعمل على خطط جديدة لتحفيز القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية، وأمرت بتشكيل لجنة برئاسة دائرة المالية وعضوية دائرة التنمية الاقتصادية والبنوك المحلية لمتابعة برامج الاقتراض للشركات المحلية في أبوظبي في ظل الظروف الراهنة».

وأضاف سموه: «ستستمر أجهزتنا الحكومية في تطوير وتسهيل القوانين والتشريعات الاستثمارية لتكون أكثر مرونة وملاءمة لاستمرارية العجلة الاقتصادية... نثق في حيوية الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة تقلبات الأسواق».

بدوره قال سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس المكتب التنفيذي في أبوظبي: «نشكر سيدي محمد بن زايد على توجيهاته ورؤيته الاقتصادية الثابتة، واعتماده حزمة مبادرات اقتصادية. بمتابعة هزاع بن زايد وطحنون بن زايد، سنعلن عن مبادرات تواكب التطورات وتواجه التحديات الحالية وتعمل على حماية مكتسبات أبوظبي ودعم الاستقرار الاقتصادي في الإمارة. لقد أدت مبادرات غداً 21 التي نفذت في العام الماضي إلى تنويع مجالات دعم الشركات في أبوظبي، واليوم نعمل على تسريع وتيرة إطلاق وتنفيذ مبادرات جديدة مرنة صممت لتعالج التحديات الاقتصادية الحالية ومواصلة دفع مسيرة التنمية في أبوظبي».

وقد صدرت عن المجلس التنفيذي حزمة من المبادرات الجديدة ضمن برنامج غداً21 تستهدف المحافظة على مكتسبات الإمارة الاقتصادية ودعم القطاع الخاص مع إعطاء الأولوية للشركات الناشئة، وشملت هذه الحزم:

1- تخصيص 5 مليارات درهم لدعم الكهرباء والمياه للمواطنين والقطاعات التجارية والصناعية.

2- دعم رسوم توصيل الكهرباء للشركات الناشئة حتى نهاية العام.

3- إعفاء جميع الأنشطة التجارية والصناعية من رسوم التسجيل العقاري لهذا العام.

4- إعفاء جميع الأنشطة التجارية والصناعية من رسوم توثيق لهذا العام.

5- تخصيص 3 مليارات درهم لبرنامج الضمانات الائتمانية لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق البنوك المحلية، والذي يدار من قبل مكتب أبوظبي للاستثمار، بهدف تعزيز قدرة هذه الشركات على اجتياز بيئة السوق الحالية.

6- تخصيص مليار درهم لتأسيس صندوق صانع السوق، لتوفير السيولة وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب على الأسهم.

7- دفع جميع الالتزامات الحكومية المتفق عليها والفواتير للشركات خلال 15 يوم عمل.

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8- توقيف العمل بكفالات العطاء لتخفيف الأعباء المالية على الشركات وإعفاء الشركات الناشئة من كفالة حسن التنفيذ للمشاريع التي قيمتها تصل إلى 50 مليون درهم.

9- خفض رسوم تأجير الأراضي الصناعية بنسبة 25% للعقود الجديدة.

10- إلغاء رسوم التسجيل العقاري لهذا العام.

11- إسقاط جميع المخالفات التجارية والصناعية الحالية

12- ‬⁩إعفاء كافة المركبات من رسوم بوابات التعرفة المرورية حتى نهاية العام.

13- إلغاء رسوم التسجيل للمركبات التجارية

14- إلغاء جميع الرسوم السياحية والبلدية لقطاعي السياحة والترفيه لهذا العام.

15- توفير استرداد نقدي حتى 20% من القيمة الإيجارية لقطاعي المطاعم والسياحة والترفيه.

16- تشكيل لجنة برئاسة دائرة المالية وعضوية دائرة التنمية الاقتصادية والبنوك المحلية لمتابعة برامج الاقتراض للشركات المحلية في أبوظبي في ظل الظروف الراهنة.