بايدن وساندرز يهاجمان تعامل ترامب مع كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هاجم جو بايدن وبيرني ساندرز، خلال مناظرة ثنائية بينهما في سياق حملة الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، طريقة إدارة الرئيس دونالد ترامب لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

واعتبر بايدن أن من الضروري إعلان «الحرب» على الفيروس و«القيام بما هو أكثر بكثير مما فعله هذا الرئيس»، في إشارة إلى ترامب.

وقال نائب الرئيس الأمريكي السابق:«كنتُ سألجأ إلى الجيش على الفور، الجيش لديه القدرة على بناء مستشفيات بسعة 500 سرير تحتاج إليها البلاد".

من جهته، اتهم ساندرز ترامب بتقويض عمل الخبراء، وقال «علينا إسكات هذا الرئيس الآن».

وألغى المرشحان تجمعات انتخابية، فيما أرجأت ولايتان هما لويزيانا وجورجيا الانتخابات التمهيدية، على خلفية تفشي الوباء الذي أودى بحياة 57 أمريكياً حتى الآن وشلّ الحياة اليومية في كافة أنحاء البلاد.

ويتنافس بايدن، الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي، وساندرز الذي يصنف نفسه كـ«ديمقراطي اجتماعي»، لمواجهة ترامب في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.

تأتي المناظرة قبل استحقاقات انتخابية حاسمة الثلاثاء، في ولايات فلوريدا وأوهايو وإلينوي وأريزونا. وأكد المسؤولون أنهم سيعملون على جعل ظروف التصويت آمنة للناخبين.