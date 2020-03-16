شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 جنود من الجيش النيجيري في هجوم إرهابي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قُتل ستّة جنود نيجيريّين إثر هجوم لجماعة بوكو حرام الإرهابية، استهدف قافلة عسكريّة بشمال شرق البلاد بالقرب من مدينة بانكي الواقعة على الحدود مع الكاميرون، وفق ما قالت مصادر أمنيّة. وقال مصدر عسكري: فقدنا ستّة جنود في هجوم لإرهابيّي بوكو حرام.

وأشار إلى أن القافلة كانت متّجهة إلى بانكي عندما هاجمها الإرهابيّون بأسلحة ثقيلة وآر بي جي، وتمّ نقل الجثث إلى مايدوغوري بمروحيّة عسكريّة.

وأدّى النزاع بين القوّات المسلّحة النيجيريّة وجماعة بوكو حرام الإرهابية، إلى سقوط 36 ألف قتيل مُنذ 2009 ونزوح مليوني شخص، وفق الأمم المتحدة.

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