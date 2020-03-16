الكويت تعلن تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية الإثنين تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الت 24 ساعة الماضية، ليرتفع إلى 123 عدد المصابين في البلاد. وجدد عبد الله السند المتحدث باسم الوزارة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات كورونا دعوته إلى الالتزام بقواعد الحجر الصحي لمواجهة الفيروس الذي أعلنته المنظمة العالمية للصحة الأسبوع الماضي وباء عالمياً.

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