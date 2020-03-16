البحرين تسجل أول وفاة بفيروس كورونا في الخليج

سجّلت البحرين الإثنين أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد لمواطنة تبلغ من العمر 65 عاماً، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، وهي الوفاة الاولى في منطقة الخليج.
وأعلنت الوزارة عبر حسابها على تويتر "وفاة لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 65 عاماً، لديها أمراض وظروف صحية كامنة وكانت إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا".
وغالبية المصابين في البحرين وعددهم 214 عادوا من إيران.
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