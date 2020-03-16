تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، جرى خلاله بحث الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وضرورة تكاتف المجتمع الدولي للتصدي للوباء.
وشدد ولي العهد السعودي على أهمية بحث الوسائل الممكنة لتنسيق التعاون الدولي في هذا المجال، وفي إطار مجموعة العشرين التي تترأسها السعودية هذا العام 2020.
وأكد الأمير محمد بن سلمان، عزم السعودية تنسيق جهود دول مجموعة العشرين لوضع السياسات اللازمة لمكافحة هذا الوباء، وتخفيف أعبائه الاقتصادية، وتمكين الحلول الطبية للوقاية والعلاج.
مواضيع قد تهمك :
كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن سلمان وجونسون يبحثان جهود مكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.