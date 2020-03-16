محمد بن سلمان وجونسون يبحثان جهود مكافحة كورونا

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تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، جرى خلاله بحث الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وضرورة تكاتف المجتمع الدولي للتصدي للوباء.

وشدد ولي العهد السعودي على أهمية بحث الوسائل الممكنة لتنسيق التعاون الدولي في هذا المجال، وفي إطار مجموعة العشرين التي تترأسها السعودية هذا العام 2020.

وأكد الأمير محمد بن سلمان، عزم السعودية تنسيق جهود دول مجموعة العشرين لوضع السياسات اللازمة لمكافحة هذا الوباء، وتخفيف أعبائه الاقتصادية، وتمكين الحلول الطبية للوقاية والعلاج.

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