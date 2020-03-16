دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي كيف يحمي رواد الفضاء أنفسهم من فيروس كورونا؟

أعلن رئيس مركز إعداد رواد الفضاء الروسية، بافل فلاسوف، أنه رغم أن رواد الفضاء يتواصلون مع عدد محدود للغاية من البشر، إلا أن الأطباء اتخذوا عدة تدابير وقائية لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

تدابير وقائية لحماية رواد الفضاء من كورونا

وقال فلاسوف في وقت سابق أن رواد الفضاء الذن سيتجهون إلى محطة الفضاء الدولية يوم 9 أبريل المقبل، قد اضطروا للتخلي عن محموعة من المراسم التقليدية المتبعة قبل عملية الإطلاق، وذلك حتى يتجنبوا الإصابة بفيروس كورونا.

رحلة سياحية إلى الفضاء لمدة 10 أيام: هذا هو سعر التذكرة alqiyady 1 رحلة سياحية إلى الفضاء لمدة 10 أيام: هذا هو سعر التذكرة

شاهد أيضاً: رحلة سياحية إلى الفضاء لمدة 10 أيام: هذا هو سعر التذكرة

وأوضح قائلاً أن عدداً من التدابير الاحترازية الإضافية قد تم اتخاذها لضمان عدم إصابة رواد الفضاء بالعدوي، حيث يقوم الأطباء بقياس درجة حرارة كل من يأتي إلى مركز إعداد رواد الفضاء، كما يتم تعقيم أياديهم، رغم أن رواد الفضاء في المركز يقفون خلف حاجز زجاجي.

وأضاف رئيس مركز إعداد رواد الفضاء الروسي أنه تم كذلك إلغاء حضور كل الفعاليات العامة، والتي تشمل الرحلة التقليدية إلى جدار الكرملين، وذلك لمنع أي اتصال بالسياح المتواجدين هناك، كما أنه تم تشديد الإجراءات على جميع القادمين إلى المدينة التي يقع فيها مركز إعداد رواد الفضاء.

كويكب خطير يقترب من الأرض: وهذا هو موعد وصوله alqiyady 1 كويكب خطير يقترب من الأرض: وهذا هو موعد وصوله

شاهد أيضاً: كويكب خطير يقترب من الأرض: وهذا هو موعد وصوله

Advertisements

أروع الصور التي ألتقطت من الفضاء!

3 رواد فضاء في مهمة لمدة 196 يوم

جدير بالذكر أن المركبة الفضائية المأهولة سويوز إم إس 16 من المقرر أن تنطلق يوم 9 أبريل القادم إلى محطة الفضاء الدولية وعلى متنها كل من: إيفان فاغنر وأناتولي إيفانيشين من روسيا، وكريستوفر كيسيدي من الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن يمكث رواد الفضاء الثلاثة في المحطة الفضائية الدولية 196 يوماً للقيام بعدد من المهام الفضائية.المزيد:

ناسا تبحث عن رواد فضاء جدد: هذه هي الشروط

وصلتهم على متن كبسولة فضائية: قائمة الطعام التي طلبها رواد محطة الفضاء

كويكب ذهبي يمكنه جعل كل سكان الأرض مليارديرات

أبرز الأحداث الفلكية التي ينتظرها العالم في 2020

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي