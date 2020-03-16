إصابة 6 بتفجير في بلدة تركمانية شمالي العراق

العراق / إبراهيم صالح / الخليج 365



أصيب 6 أشخاص، الإثنين، إثر انفجار ببلدة طوزخورماتو ذات الأكثرية التركمانية في محافظة صلاح الدين شمالي العراق.



وقال ضابط في شرطة صلاح الدين برتبة ملازم أول، للأناضول، إن "دراجة مفخخة، ركنها مجهولون إلى جانب الطريق، انفجرت في سوق بلدة طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين".



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وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "الانفجار خلف 6 إصابات في صفوف المدنيين جرى نقلهم إلى المستشفيات".

وأشار إلى فرض قوات الأمن طوقاً حول مكان الحادث الذي رجح وقوف مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي وراءه.



وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.