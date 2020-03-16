مسؤول عسكري يمني: قتلى وجرحى مدنيون بصاروخ حوثي

اليمن/ الخليج 365

أفاد مسؤول عسكري يمني، الإثنين، بأن قتلى وجرحى مدنيين، سقطوا جراء صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على محافظة الجوف، شمالي البلاد.

جاء ذلك في تغريدة للمتحدث باسم قوات الجيش في محافظة الجوف ربيع القرشي، نشرها عبر حسابه بموقع تويتر.

وأوضح القرشي، أن "مليشيات الحوثي استهدفت المواطنين بمنطقة اليتمة في محافظة الجوف بصاروخ بالسيتي".

وأضاف أن "شهداء وجرحى سقطوا جراء هذا القصف الصاروخي".

وتابع "هذا الاستهداف الممنهج من قبل تلك المليشيات (الحوثيين) يأتي جراء الضربات والهزائم التي تلقتها على أيادي الجيش الوطني وقبائل دهم بمنطقة اليتمة".

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ولم يتسن أخذ تعليق فوري من قبل الحوثيين حول ما أفاد به المتحدث العسكري اليمني.

وفي 1مارس/ آذار الجاري، سيطرت جماعة الحوثي على مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف إلى محافظة مأرب المجاورة.

وجاءت سيطرة الحوثيين على الحزم بعد أسابيع من سيطرتهم على مساحات واسعة من مديرية نهم الجبلية التي توصف بأنها البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.

ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

وتقول الأمم المتحدة إن الصراع أدى إلى مقتل وجرح 70 ألف شخص، فيما قدرت تقارير حقوقية سابقة أن النزاع أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 100 ألف يمني.

ويزيد من تعقيدات النزاع أنه له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.