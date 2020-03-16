إسرائيل تعتقل شابين فلسطينيين شمالي القدس

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365



اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء الأحد، شابين فلسطينيين واعتدت على آخرين، في قرية العيسوية شمال شرقي القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان للأناضول أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الشابين كريم أحمد عبيد ومجد مروان داري، من بلدة العيسوية في القدس، بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح.

وأوضح الشهود أن القوات الإسرائيلية اعتقلت الشابين عقب اقتحامها البلدة والاعتداء على عدد من السكان ضرباً.

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وفي وقت لاحق، أفاد شهود عيان للأناضول بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت نائب مدير عام دائرة الأوقاف ناجح بكيرات بعد اقتحام منزله في بلدة صور باهر جنوبي القدس، وحققت معه قبل أن الإفراج عنه دون شروط.

ومنذ أكثر من عامين، يشتكي السكان في بلدة العيساوية من تنكيل الشرطة الإسرائيلية بهم بحجة وقوع مواجهات مع الشرطة في البلدة.

وتتفاوت أعمال التنكيل الإسرائيلي بين هدم منازل، وتحرير مخالفات للمحال التجارية والسيارات، مرورا باعتقال الشبان، وصولا إلى استشهاد آخرين، خلال العامين الماضيين.

ويقدر عدد سكان العيساوية بأكثر من 30 ألفا، وتعتبر من البلدات الأكثر توترا في مدينة القدس المحتلة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.