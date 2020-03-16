شكرا لقرائتكم خبر عن بالانفوجراف.. «حقوق الإنسان» توضح الشروط الواجب توفرها على المنتج قبل الشراء والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت هيئة حقوق الإنسان أن هناك عدة اشتراطات من الضرورى توفرها على المنتج قبل الشراء لكونها من حقوق المستهلك.
وأضافت حقوق الإنسان في “انفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي في “تويتر” أنه ينبغي توفير البيانات على المنتج باللغة العربية تتضمن تفاصيل المبلغ وموضح فيها الضريبة ومعرفة التحذيرات المتعلقة بالسلعة.
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