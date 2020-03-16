شكرا لقرائتكم خبر عن بالانفوجراف.. «حقوق الإنسان» توضح الشروط الواجب توفرها على المنتج قبل الشراء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت هيئة حقوق الإنسان أن هناك عدة اشتراطات من الضرورى توفرها على المنتج قبل الشراء لكونها من حقوق المستهلك.

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وأضافت حقوق الإنسان في “انفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي في “تويتر” أنه ينبغي توفير البيانات على المنتج باللغة العربية تتضمن تفاصيل المبلغ وموضح فيها الضريبة ومعرفة التحذيرات المتعلقة بالسلعة.