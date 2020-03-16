شركة فوتورا تكشف النقاب عن سكوتر Robo الكهربائي الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة فوتورا FUTURA النقاب عن سكوتر Robo الكهربائي الجديد الذي يمكن تشغيله فقط باللمس.



ويعتمد السكوتر على محرك كهربائي يبلغ مدى سيره 135 كم لشحنة البطارية الواحدة.

وتبلغ قوة محرك سكوتر Robo الجديد 4 كيلووات/230 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

ويساعد هذا السكوتر الجديد على بلوغ السرعة القصوى عند 75 كم/س ومدى سير قد يصل إلى 135 كم بفضل بطاريات بسعة 20 أمبير ساعة.

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ويأتي السكوتر الجديد بطول 1.75 متر، كما يعتمد على ممتص صدمات محسن، ومقعد بارتفاع 85 سم، مع حمولة 200 كجم كحد أقصى، ومساحة لاستيعاب الخوذة أسفل المقعد.

ويبدأ السكوتر Robo في العمل بضغطة زر على مستشعر لمسي، كما يتمتع بقمرة رقمية بالكامل، وإضاءة بتقنيةLED.

ومن المقرر طرح السكوتر الجديد في الأسواق خلال أبريل القادم بسعر يبدأ من 3700 يورو.

جدير بالذكر أن دراسة أجرتها الرابطة الوطنية لمسؤولي النقل المدني بالولايات المتحدة الأمريكية، كشفت عن ارتفاع غير مسبوق لشعبية السكوتر الكهربائي بين المواطنين الأمريكيين.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، فإن الدراسة أفادت بأن السكوتر الكهربائي يمثل وسيلة مواصلات المستقبل بالشوارع الأمريكية، بعد أن أصبح أكثر وسيلة مواصلات يستخدمها مواطنو الولايات المتحدة من غير المركبات التي تعمل بالمحروقات.

وقالت الدراسة إن نسبة الرحلات التي أجرها المواطنون بأمريكا باستخدام السكوتر الكهربائي تخطت نسبة الرحلات التي قام بها المواطنون باستخدام الدراجات الهوائية، التي كانت وسيلة المواصلات الصديقة للبيئة الأكثر استخداما في أمريكا.