وزير الصحة الكويتي: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 9 حالات

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أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، اليوم، شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 9 حالات.

وقال الصباح، في بيان صحفي، إنّ التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء هاتين الحالتين من الفيروس، مشيرا إلى أنّه سيتم نقل الحالتين إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهما من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وفي سياق متصل، أشار وزير الصحة الكويتي إلى خروج 4 حالات من غرفة العناية الفائقة من إجمالي 8 حالات كانت بها، موضحا أنه تم خروج الحالات الأربع إلى جناح مخصص لها لتلقي العلاج والرعاية والصحية.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت أمس السبت، ارتفاع عدد مصابي الفيروس إلى 104 حالات، بعد تسجيل 4 حالات جديدة، منها حالة من الجنسية الهندية مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى أذربيجان، وحالتين لمواطنين كويتيين مرتبطتين بالسفر إلى بريطانيا، وحالة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى قطر وفرنسا.