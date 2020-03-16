شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 عناصر من مليشيا الحوثى فى كمين نصبه الجيش اليمنى بالجوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 6 عناصر من مليشيات الحوثى الانقلابية مصرعهم فى كمين محكم للجيش اليمنى شرق مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، شمال شرق اليمن.

وقال مصدر عسكرى يمنى - فى تصريح نقلته قناة "العربية" الإخبارية"- إن وحدة من الجيش نفّذت كميناً محكمًا لمجموعة من عناصر المليشيات أدى إلى مقتل ستة منهم وأسر آخرين ومصادرة الأسلحة والمعدات التى كانت بحوزتهم".

وأضاف المصدر أن من ضمن الآليات التى تم مصادرتها عربة قتالية على متنها كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

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