بـ"3.1 مليون يورو".. باجاني تنتج السيارة "رودستر" الرياضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بـ3.1 مليون يورو.. باجاني تنتج السيارة رودستر الرياضية

الإثنين 16 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أزاحت شركة باجاني، الستار رسميا عن السيارة رودستر HUAYRA ROADSTER BC الجديدة، التي تنتمي لفئة الموديلات السوبر رياضية المكشوفة.

وقالت الشركة الإيطالية، إن السيارة الجديدة، التي يبلغ وزنها الجاف 1250 كجم، تعتمد على سواعد محرك V12 من شركة AMG بقوة 813 حصانا، وتتضافر جهود محرك التربو مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 7 تعشيقات، وقفل تفاضلي بآلية كهربائية.

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وعلى غرار الموديل الكوبيه من السيارة تعتمد النسخة رودستر على هيكل أحادي مصنوع من التيتانيوم والكربون، وإطار من الصلب، وهيكل مقوى.

وتم تجهيز السيارة بمكابح فائقة من بريمبو، كما تقف على جنوط قياس 20 بوصة بالأمام و21 بوصة بالخلف.

وتتميز السيارة السوبر رياضية من خلال الملامح الرياضية الشرسة، التي تظهر على المشتت الأمامي وأجنحة الكربون، كما يظهر على المؤخرة ناشر معدل وجناح خلفي ثابت.

وتبلغ تكلفة السيارة الرودستر الجديدة، التي يقتصر إنتاجها على 40 نسخة فقط،3.1 مليون يورو، وسيتم طرحها منتصف العام المقبل.